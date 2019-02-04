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Okulların ilk gününde servislere sıkı denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte trafik polisleri yaptıkları denetimlerde eksiklikleri bulunan okul servislerine ceza kesti.

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte trafik polisleri yaptıkları denetimlerde eksiklikleri bulunan okul servislerine ceza kesti. Kış lastiği olmayan bir servis aracına 625 TL para cezası uygulanırken, servis şoförleri uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, okul servislerini denetledi. Denetimlerde, araçların dur ışığının yanıp yanmadığı, araç merdivenin çalışıp çalışmadığı, çocukların emniyet kemerinin takılıp takılmadığı, araçta rehber öğretmen olup olmadığı ve kışlık lastiği takıp takılıp takılmadığı kontrol edildi.
Denetlenmelerde araçta evraklarda kusur olmadığı anlaşılırken, bazı servisler kusurlu bulundu. Bir okul servisine ise kışlık lastik takmadığı için 625 TL para cezası uygulandı. Servis şoförleri, yaklaşık 3 saat süren denetimden memnun olduklarını söyledi.

“Emniyet kemeri önemli”
Denetim hakkında bilgi veren polis memuru, “Camların sabit olması gerekiyor. Onları kontrol ediyoruz. Basamakların otomatik olarak açılıp kapanması gerekiyor. Öğrencilerimizin daha kolay inmesi için. Emniyet kemeri önemli. Emniyet kemerlerini kontrol ediyoruz. Rehber öğretmen olması gerekiyor” dedi.

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