Okulların kapanmasının en büyük mağduru göçmen çocuklar

Eğitimde uçurum derinleşirken, göçmen öğrencilerin dil bilgisi zayıfladı.Almanya'da pandemi nedeniyle okullar geçen sene mart ayından bu yana yaklaşık 30 hafta kapalı kaldı. Bu süre göçmen çocuklar ile diğerleri arasındaki eğitimsel uçurumun daha da açılmasına neden oldu. Pandemiden önce de göçmen çocukların okulu bırakma oranı yüzde 18.2 ile ülkedeki ortalamanın halihazırda üç kat üstündeydi. Uzmanlar, söz konusu uçurumun kapatılmamasının, Almanya'nın son yedi yıl içerisinde sığınma başvurusu yapan çoğunlukla Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen iki milyon insanın entegrasyonu için verdiği gayretlerin boşa gitmesi riskini taşıdığını söylüyor. Almanca dilini öğrenmek ve öğrenilen düzeyi koruyabilmek de bu durumda kritik bir önem taşıyor. Öğretmen, bir öğrencisinin annesi olan Suriyeli Um Wajih'a Berlin'de okulların kapalı kaldığı dönemde 9 yaşındaki oğlunun eğitim durumunun kötüleştiğini söylediğinde, Wajih üzüldü, fakat şaşırmadı: "Oğlum Almancayı çok hızlı söktü. Onunla gurur duyuyoruz. Ancak pratik yapmazsa öğrendiklerini unutabilir ama ben ona yardımcı olamadım."

Bu durumda, Wajih'ın oğlunun Almanya'ya yeni gelen göçmen çocukların Almancalarını okula başlayabilmenin koşulu olan düzeye getirebilmek için gitmeleri gereken "karşılama derslerine" bir yıl daha gitmesi gerekiyor. Almanlarla temas azaldı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Taşkilatı'ndan (OECD) Thomas Liebig, "Pandeminin en önemli etkisi, Almanlarla olan irtibatın aniden kesilmesi oldu. Çoğu göçmen çocuk evde Almanca konuşmuyor ve yerellerle temas bu konuda önem teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. Almanya'da göçmen ailelerin çocuklarının yarısından fazlası evde Almanca konuşmuyor. Bu, 37 OECD ülkesi arasında en yüksek oran. Fransa'da göçmen çocukların evde Fransızca konuşma oranı yüzde 35 iken, bu oran Almanya'da doğmamış göçmen çocuklarda yüzde 85'e çıkıyor. Ayrıca, Almanca dil bilgisinden ve akademik bilgiden yoksun göçmen ailelerin çocuklarına uzaktan eğitim esnasında ve kaybedilen eğitim açığını doldurmada yardım ederken sorun yaşayabildiği kaydediliyor. Bunun yanı sıra, göçmenler genellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yoksul bölgelerde yaşadıklarından dolayı bu dönemde okul kapanmalarını daha çok deneyimlemek durumunda kaldı.