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Okulların onarımı hükümlülere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan hükümlüler, kentteki okulların boya, tadilat ve temizliğini yapıyor - Yarıyıl tatilinde 10 okulun boya ve tadilat işlerini yapan hükümlüler, yaz tatilinde de çalışmalarını sürdürüyor - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı: - "Birçok faydalı işi denetimli serbestlik müdürlüğümüz vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, kentteki okulların boya, tadilat ve temizliğini yapıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına çalışması kararlaştırılan hükümlüler, yaptıkları işler sayesinde topluma yeniden uyum sağlama ve aileleriyle daha erken bir araya gelme fırsatı elde ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 14 yılda, hükümlülerin topluma kazandırılması, tekrar suç işlemelerini önlemek amacıyla birçok proje hayata geçirdi.

Müdürlükte bugüne kadar topluma adaptasyon kapsamında 6 bin 200 hükümlünün meslek edinmeleri ve iş bulmalarına olanak sağlamak için eğitim ve kurslar verildi. Manevi rehberlikten sportif faaliyetlere kadar onlarca proje hükümlüler için uygulandı.

Aynı zamanda 332 hükümlü kentte 4 ormanlık kurup 60 bin 105 ağacın da bakımlarını yapmaya devam ediyor.

Kamu cezaları kapsamında 10 okulun boya ve tadilat işlerini de yapan hükümlüler, 66 caminin temizliğini gerçekleştirdi.

- "Ormanlaştırma çalışmalarına büyük katkı"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, bir daha suç işlemelerinin önüne geçilmesi, meslek ve sanata sahip olmayanlara meslek ve sanat becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinliklere imza atıldığını söyledi.

2005'te faaliyete geçen Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 150 hükümlüyle başlayan çalışmaların bugün 6 bin 200 hükümlüyle devam ettiğini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Müdürlüğümüzde öncelikle hükümlülerimizin meslek ve sanat becerilerinin geliştirilmesi adına çeşitli alanlarda kurslar vermekteyiz. Onlarca hükümlümüz bu kurslar sayesinde sertifika sahibi olmuştur. Yine bu çalışmaların önemlilerinden biri de fidan yetiştirilmesi, bakım ve sulama çalışmalarıdır. Bu anlamda son 3 yıldır oluşturduğumuz hatıra ormanlarıyla yaklaşık 60 bin fidanın dikimi yapılmış, sulama ve yetiştirme çalışmaları devam etmektedir. Hükümlülerimiz bu anlamda da Kahramanmaraş'ın ormanlaştırma çalışmalarına büyük katkıda bulunmuşlardır. Orman Bölge Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

- "Birçok faydalı iş gerçekleştiriyoruz"

Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta yarıyıl tatilinde 10 okulda boya, tadilat ve tamirat işlemlerini yaklaşık 40 hükümlüyle gerçekleştirdiklerini şimdi de yaz tatili nedeniyle tadilat ve tamirata ihtiyacı olan okullarda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan iş birliği kapsamında da Kahramanmaraş'taki camilerde temizlik işlerinin hükümlülerce gerçekleştirildiğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz eliyle hükümlülerin, kamuda birçok alanda kullanılmak suretiyle hem kamuda muazzam bir tasarrufa katkıda bulunmaları sağlanmakta hem de hükümlülerimize bu faaliyetler sırasında meslek ve beceri kursları verilerek onların bir mesleğe yönelmeleri sağlanmaktadır. Birçok faydalı işi denetimli serbestlik müdürlüğümüz vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerde emeği geçen tüm hükümlüleri de bu faydalı çalışmalara katkıda bulundukları için tebrik ediyorum."

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