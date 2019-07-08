Okulların onarımı hükümlülere emanet

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, kentteki okulların boya, tadilat ve temizliğini yapıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına çalışması kararlaştırılan hükümlüler, yaptıkları işler sayesinde topluma yeniden uyum sağlama ve aileleriyle daha erken bir araya gelme fırsatı elde ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 14 yılda, hükümlülerin topluma kazandırılması, tekrar suç işlemelerini önlemek amacıyla birçok proje hayata geçirdi.

Müdürlükte bugüne kadar topluma adaptasyon kapsamında 6 bin 200 hükümlünün meslek edinmeleri ve iş bulmalarına olanak sağlamak için eğitim ve kurslar verildi. Manevi rehberlikten sportif faaliyetlere kadar onlarca proje hükümlüler için uygulandı.

Aynı zamanda 332 hükümlü kentte 4 ormanlık kurup 60 bin 105 ağacın da bakımlarını yapmaya devam ediyor.