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Okulların temizlik, tadilat ve boya işleri yükümlülerden

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sunuyor

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle, mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunanların kamu hizmeti yaparak hem topluma uyum sağlamaları hem de yarıyıl tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, proje kapsamında çalışma yapılan İlkadım Kalkancı İlkokulunu ziyaret etti.

Başsavcı Yavuz, buradaki açıklamasında, projenin önemine değinerek, "Bu proje hem kurumlar arası iş birliği hem de yükümlülerin rehabilitasyonu açısından oldukça önemlidir." dedi.

Proje kapsamında il genelindeki 33 okulda 460 yükümlü tarafından temizlik, onarım, boya ve badana çalışması yapılacağı belirtildi.

- Çorum

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, proje kapsamında çalışma gerçekleştirilen Mehmetçik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ağca, il genelindeki 16 okulda faaliyet yapıldığını belirterek, "Denetimli serbestlik faaliyetleri kapsamında gerek özel gerekse kamu kurumlarıyla her türlü iş birliği çerçevesinde kamuya yararlı çalışmalar yürütülüyor. Hükümlülerimizin topluma yeniden ve daha sağlam şekilde uyum sağlayabilmeleri açısından bu tip faaliyetler devam edecek." diye konuştu.

Proje kapsamındaki çalışmalara 25 yükümlünün katıldığı bildirildi.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Ülkü İlkokulundaki çalışmaları inceledi, proje hakkında yetkililerle görüştü.

Kentte belirlenen 13 okulda 30 yükümlü tarafından tadilat, temizlik, boya ve badana işleri yapılacağı kaydedildi.

- Çankırı

Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışma yapan yükümlüleri ziyaret etti.

Aslaner ve beraberindekiler, çalışmaları izleyerek, yükümlülere kolaylıklar diledi.

Kentte belirlenen okullarda 5 yükümlü tarafından tadilat, temizlik ve boya işleri gerçekleştirileceği bildirildi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kuzeykent İlkokulundaki çalışmaları inceledi.

Başsavcı Uzun, burada yaptığı konuşmada, yükümlülerin topluma kazandırılması konusunda bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Boya, badana ve tadilat işlemlerine ihtiyacı olan okullarımızın, özellikle köy okullarımızın bu faaliyetten olumlu etkilendiği kanaatindeyiz." dedi.

Bahçacıoğlu da protokol çerçevesinde yapılan etkinliğin önemli olduğuna işaret ederek, "Kastamonu'da 4 okulumuzda boya badana işleri, 1 okulumuzda ise hijyen çalışması yapılacak." bilgisini verdi.

- Amasya

Amasya Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve diğer yetkililer, Amasya Anadolu Lisesini ziyaret ederek, buradaki çalışmaları inceleyip, yükümlülerle sohbet etti.

Kentte yarıyıl tatili boyunca belirlenen okulların eksiklikleri, 96 hükümlü tarafından tamamlanacak.

Kentte bugüne kadar Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 800 yükümlünün kamu kurumlarında temizlik, bakım, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağladığı kaydedildi.

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