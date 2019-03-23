"Okulların yıllık yol haritaları olacak"

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okul Profili Değerlendirme Çalışması'na ilişkin, "Okula 'sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız." dedi. Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında dün Haymana ilçesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ağrı'dan Antalya'ya, Rize'den İzmir'e, Tokat'tan Tunceli'ye 30'un üzerinde ilde gerçekleşen buluşmaların önemi ve eğitimde hayata geçirilecek yeni çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin buluşmalara yönelik, temelde her sistemin doğuşunun zeminden olduğuna işaret etti. Selçuk, "Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız." diye konuştu.

"Bütün bu il ve ilçe ziyaretlerinin temel amacı, öğretmenlerle birebir buluşmak ve derdimizin adını paylaşmak." diyen Selçuk, öğretmenlerin eğitimde yürütülecek uygulamaları basından öğrenmeleri veya dolaylı olarak sosyal medyada izlemelerinin konunun amacına birebir hizmet etmeyeceğini vurguladı. Bakan Selçuk, "Bu nedenle illerin, büyük ilçelerin tamamını belirli bir süreç içerisinde tamamlayacağız. Daha sonra bütün bu il ve ilçelerin iletişim akışını çok daha hızlı, rasyonel biçimde yeniden yapılandırdığımız için ziyaretlerimizin geri dönüşleri ve bu etkileşimin etkisinin artması kolaylaşacak." dedi. - "Türkiye'nin birikimini gördükçe çok mutlu oluyorum" Buluşmalarda, yapılacak yeni çalışmaların yanı sıra öğretmenlik kimliği, öğretmenliğin ne olduğu üzerinde durduğunu anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğretmenliğin bir geçim vasıtası değil, öğretmenin kendi öğrenme yolculuğu olduğu ve çocuğun hayatına dokunmanın niye çok önemli olduğunu yüz yüze paylaşma imkanımız oluyor. Bu duygu ve düşünce akışını yakından gerçekleştiriyor olmak bizim sisteme olan inancımızı güçlendiriyor. Türkiye'nin birikimini gördükçe çok mutlu oluyorum ve bu enerjiyle birlikte belirli bir süreç içerisinde çok daha hızlı bir yol alacağına kanaat getiriyoruz. Bu kanaatimizi, heyecanımızı, duygumuzu gördükçe öğretmen, yönetici arkadaşlarımızda da heyecan, umut büyüyor. Hep birlikte bunu omuzladığımızda yaparız diye düşünüyoruz."

- "Her bir okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot uygulamaları başlayan Okul Profili Değerlendirme Çalışması'na yönelik, bir okula "başarılı okul" denilebilmesi için bilimsel olarak hangi ölçütlerin gerektiği, bu ölçütlerin ulusal ve uluslararası geçerliliğinin ne olduğunun bilinmesinin önemine işaret etti. "Her müdür kendisine göre, subjektif olarak bir okulun başarılı olup olmadığı konusunda yargılarda bulunabilir ya da bu kişiye göre değişebilir. Ama bunun bilimsel ve uluslararası ölçütleri olmalı." diyen Selçuk, çalışmayla, bir okulun özellikleri bakımından yeterli düzeyde olup olmadığına karar verirken 4 ana grupta, ortalama 50 kadar parametrede MR'ını çekeceklerini kaydetti. Bunun ardından okula geri bildirim vereceklerini anlatan Selçuk, "Okula 'sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Bu bir yılın içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, finansman, hizmet içi eğitim açısından nasıl destek olunacak, bütün bu destek birimleri ve fırsatlarının organizasyonunu kurduk. Bu organizasyon da il düzeyinde çalışacak. Her bir okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız." değerlendirmesini yaptı.