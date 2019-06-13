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Okullarının gururu oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:57 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Amerika’daki üniversitelere uluslararası öğrencilerin yerleşimini sağlayan ve Scholastic Aptitude Test olarak bilinen SAT sınavında, 1600 olan tavan puana en yakın yüksek puan alma başarısını gösterdi.Dünyanın her yerinde geçerliliği olan SAT sınavında, 12.

Okullarının gururu oldular

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Amerika’daki üniversitelere uluslararası öğrencilerin yerleşimini sağlayan ve Scholastic Aptitude Test olarak bilinen SAT sınavında, 1600 olan tavan puana en yakın yüksek puan alma başarısını gösterdi.
Dünyanın her yerinde geçerliliği olan SAT sınavında, 12. sınıf GCE ALEVEL öğrencilerinden Altan Osmanlı 1600 puan üzerinden 1490, Enver Osmanlı ise 1600 puan üzerinden 1450 puan alarak okullarının gururu oldu.
GCE sınavlarında başarıları ile adından söz ettiren Yakın Doğu Koleji, SAT sınavında da öğrencilerinin elde etmiş olduğu başarı ile 2018-2019 eğitim yılını önemli bir başarıya daha imza atarak noktaladı.

Tüm alkışlar Altan Osmanlı ve Enver Osmanlı’ya
Yakın Doğu Koleji idarecileri, Altan Osmanlı’nın ve Enver Osmanlı’nın disiplinli ve özverili çalışan, aldığı görevleri hatasız gerçekleştiren, sorumluluklarını son derece iyi bilen örnek birer öğrenci olduklarını, bu başarının beklenilen ve hak edilen bir sonuç olduğunu kaydetti. Öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden idareci ve öğretmeler, iki öğrencinin de eğitim hayatları boyunca ve sonrasında çok iyi yerlere geleceğini düşündüklerini belirtti.

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