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Okullarının yıkılmasını istemeyen öğrenci ve öğretmenlerden velilerle eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semtindeki Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2'sinin yıkılıp, yeni okul yapılması ve inşaat sürecinde 3 okulun öğrencilerinin tek binada eğitim görecek olmasına öğretmenler, veliler ve çocukları tepki gösterdi.

Davut CAN- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semtindeki Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2'sinin yıkılıp, yeni okul yapılması ve inşaat sürecinde 3 okulun öğrencilerinin tek binada eğitim görecek olmasına öğretmenler, veliler ve çocukları tepki gösterdi. Öğrenciler ve aileleri, ellerinde 'Okulum yıkılmasın, öğretmenim gitmesin', 'Bir müteahhit zengin olacak diye benim çocuğumun eğitimi aksayacak' yazılı pankartları taşıdı.

Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu için depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Bu okulların yıkılıp, yerine Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu yapılmasına karar verildi. 3 okulda eğitim gören öğrencilerin, 3 yıllık yapım aşamasında Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nda eğitim göreceği açıklandı. 3 okuldaki 44 şubenin öğrencilerinin tek binada ders görmesine itiraz eden veli ve öğretmenler, okul bahçesinde eylem yaptı. Öğrenciler ve aileleri, ellerinde 'Okulum yıkılmasın, öğretmenim gitmesin', 'Bir müteahhit zengin olacak diye benim çocuğumun eğitimi aksayacak', 'Vali Amca beni öğretmenimden ayırma', '60 kişilik sınıflarda okumak istemiyoruz', 'Hani, iki ayak bir pabuca sığmazdı bak üç okul bir binaya sığar diyorlar' yazılı pankartları taşıdı.

Öğretmen ve veliler, yapılacak okula karşı çıkmadıklarını; ancak inşaatın yaz tatili süresince tamamlanması gerektiğini söyledi. Okul bahçesinde açıklama yapan sınıf öğretmeni Yusuf Altun, "44 şube var ama binada yalnızca 11 sınıf var. Tüm sınıfları birbirlerinin üstüne yığacaklar. Ortaokul öğrencileri sabah çok erken gelecek, ilkokul öğrencileri ise geç saatlerde okuldan çıkacak. Öğrenciler 60 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kalacak. Aynı zamanda inşaat ortamında çocukların ders yapması olanaksız" dedi.

'ŞANTİYE ALANINDA DERS GÖRECEKLER'

İnşaatın 3 yılda tamamlanacağı bilgisini paylaşan Altun, "3 farklı okul, ortaokul binasında eğitim görecek. Şu anda 24 ilkokul, 11 ortaokul, 4 ana sınıfı, 5 imam hatip olmak üzere 44 farklı şube var. Ama bu tüm şubelerin eğitim göreceği 11 sınıf var. Sabahçı- öğlenci olduğunda 22 sınıf oluyor. Geri kalan sınıfları birbirinin üstüne yığacaklar. 3 okulun tamamı oraya sığarsa ortaokul öğrencileri sabah 6,5'ta kalkacaklar. 7 yaşındaki ilkokul öğrencileri ise akşam 7'de karanlıkta okuldan çıkacak. Akşam 7'de çıkan öğrencinin başına kaybolma, kaçırılma, taciz gibi olaylar da gelebilir. Okulun inşaatı boyunca burada ders yapılacak bu çocukların gürültünün içinde ders yapma imkanı yok. Kamyonların girip çıktığı yerde çocukların ders görme şansı yok. Buradaki inşaat çocuklar için de tehlikeli olacak. Biz herhangi bir okulun yapılmasına karşı değiliz, çocuklarım mağdur edilmesine karşıyız. Yaz tatilinde yapılması gereken uygulama eğitim- öğretim döneminde yapılıyor" diye konuştu.

"Bu kadar çocuk bir binaya sığamaz" diyen veli Duygu Atakuş ise "Kepçelerin, iş makinelerinin içinde eğitim görecekler. Depremden kaçarken, iş makinelerinde çocuklarımız yaralanırsa bunun hesabını kim verecek" dedi.

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