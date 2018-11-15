Okullarının yıkılmasını istemeyen öğrenci ve öğretmenlerden velilerle eylem

Davut CAN- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semtindeki Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2'sinin yıkılıp, yeni okul yapılması ve inşaat sürecinde 3 okulun öğrencilerinin tek binada eğitim görecek olmasına öğretmenler, veliler ve çocukları tepki gösterdi. Öğrenciler ve aileleri, ellerinde 'Okulum yıkılmasın, öğretmenim gitmesin', 'Bir müteahhit zengin olacak diye benim çocuğumun eğitimi aksayacak' yazılı pankartları taşıdı.

Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Ortaokulu ile Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu için depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Bu okulların yıkılıp, yerine Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu yapılmasına karar verildi. 3 okulda eğitim gören öğrencilerin, 3 yıllık yapım aşamasında Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nda eğitim göreceği açıklandı. 3 okuldaki 44 şubenin öğrencilerinin tek binada ders görmesine itiraz eden veli ve öğretmenler, okul bahçesinde eylem yaptı. Öğrenciler ve aileleri, ellerinde 'Okulum yıkılmasın, öğretmenim gitmesin', 'Bir müteahhit zengin olacak diye benim çocuğumun eğitimi aksayacak', 'Vali Amca beni öğretmenimden ayırma', '60 kişilik sınıflarda okumak istemiyoruz', 'Hani, iki ayak bir pabuca sığmazdı bak üç okul bir binaya sığar diyorlar' yazılı pankartları taşıdı.