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  4. Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

02.12.2024 22:12
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Adana’da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı.

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmenle ders programıyla ilgili tartıştı. Olayın ardından kadın öğretmen, durumu ağabeyine anlattı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü.

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Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okuldan uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenleri hastaneye götürürken, öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp raporu alan öğretmenlerin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Adana
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