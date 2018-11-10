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Okulu soyan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarını da çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün gece Kocatepe Ortaokulu'na giren hırsızlar okulu talan etti.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün gece Kocatepe Ortaokulu'na giren hırsızlar okulu talan etti. Yaklaşık 20 bin liralık malzeme ve para çalan hırsızlar, okulun güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak, kayıtların depolandığı harddiski de çaldılar. Dün gece geç saatlerde okulun zemin katındaki pencerenin korumalıklarını kırarak içeri giren hırsızlar, ilk önce kapıları açık olan sınıfları gezdiler. Sınıflardaki kilitli olan tüm dolapları kırarak, içlerinde bulunan para ve elektronik eşyaları alan hırsızlar, ardından okul kantinine yöneldi. Kantinin yazar kasasında bulunan bozuk 400 lirayı alan hırsızlar, kilitli olan öğretmenler odası ve Okul -Aile Birliği odasının da kapısını kırdı. Buradaki dolaplarda bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar, son olarak müdür odasına girdi. Güvenlik kameralarının görüntülerini depolayan harddiski de alan hırsızlar, aynı zamanda cihazı da ayaklarıyla kırdı. Odada bulunan iki laptop ile çekmecede bulunan 300 lirayı alan hırsızlar, geldikleri pencereden çıkarak kaçtılar. SABAH FARK EDİLDİ 10 Kasım törenleri için okula gelen okul müdürü Mahsuni Canbay, durumu fark ederek, emniyet ekiplerine bildirdi. Okula gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaparken, hırsızların, okulu yaklaşık 20 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi. Polis okulu soyan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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