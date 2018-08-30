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1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Bursa Yeşim Öğretmen'e ağlıyor... Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in gelecek ay için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şahin'in 1 ay sonra düğünü vardı

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bursa'da Emine Örnek Okulları'nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin'e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

NİŞANLISA YASTA!

Eylül ayı içinde evleneceği öğrenilen Yeşim Şahin'in ölümü, nişanlısını, ailesini, okul yöneticilerini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Şahin'in yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
yeşim şahin Bursa Akciğer kanseri kanser

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
durmak yok sigaraya devam diyenler çikar şimdi
rabbim rahmet eylesin allah yakınlarına sabır ihsan eylesin amin
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