1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bursa'da Emine Örnek Okulları'nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin'e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

NİŞANLISA YASTA!

Eylül ayı içinde evleneceği öğrenilen Yeşim Şahin'in ölümü, nişanlısını, ailesini, okul yöneticilerini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Şahin'in yarın Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.





