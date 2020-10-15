Okulum Temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum Temiz başvuru evrakları neler? Okulum Temiz belgesi şartları

Okulum Temiz başvurusu çok sayıda vatandaş tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Yüz yüze eğitim sürecine geçilmesiyle beraber okulların da Okulum Temiz belgesi alınması gerekliliği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belge için çok sayıda okulun başvuruda bulunduğunu ve kontrollerin yapılmasının ardından hazır okullarda yüz yüze eğitimin başlayabileceğini belirtti. Şimdi, Okulum Temiz başvuru şartları ve Okulum Temiz başvuru evrakları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

OKULUM TEMİZ BELGESİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün 27 Temmuz 2020’de imzaladığı Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında hijyen koşullarının geliştirilebilmesi, enfeksiyonun önlenebilmesi ve kontrol süreçlerinin güvenilir ve tarafsız bir anlayış ile devam ettirilebilmesi için Okulum Temiz belgelendirme süreci başlatıldı.

Başvurudan önce okulların Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu içindeki talimatların tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda soru listesindeki Okulum Temiz belgesi şartları da tamamlanması gerekenler arasında yer alıyor. Başvurunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş Tetkik Görevlileri okullara giderek denetleme yapıyor, kontrol ve belgelendirme süreçlerini gerçekleştiriyor.