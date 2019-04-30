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Okulun 35 yıllık misafir leylekleri için pilav günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

SİVAS'TA Şehit Erdal Çetin İlkokulu, çatısında 35 yıldır misafirleri olan leylekler için pilav günü etkinliği düzenledi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'TA Şehit Erdal Çetin İlkokulu, çatısında 35 yıldır misafirleri olan leylekler için pilav günü etkinliği düzenledi. 'Leylek Pilavı' adı verilen etkinlik ilgi gördü. Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısındaki leylek yuvası, çatıdan düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle dönemin Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla geçen yıl vinçle, aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısına taşındı. Yuva çatıda oluşturulan özel bir platform üzerine yerleştirildi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından metal profilden yapılan yuvalara leylekler bu sene de geldi. 35 yıldır her yıl aynı yuvaya gelen leylekler için okul yönetimi de etkinlik düzenlemeye karar verdi. Pu kapsamda 'Leylek Pilavı' etkinliği gerçekleştirildi. Okulda unutulmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırmak için düzenlenen etkinlikte öğrenciler tekerlemeler söyleyerek, oyunlar oynadı. Etkinlikte baharın müjdecisi leyleklerin gelmesi kutlandı. Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, leylekli okul olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Doğan "Kadim Sivas kültüründe çok uzun zamandır var olan ve kırsal nüfusun azalmasıyla köye dair geleneklerin, ritüellerin azalması sonucu son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş olan leylek pilavı geleneğini tekrar hatırlatmak ve okulumuzun çatısında 35 yıldır bulunan doğal yaşam figürleri leyleklerimiz vesilesi ile geleneksel leylek pilavı etkinliği düzenledik. Leylek pilavı aslında bir nevi bahar şenliğidir. Baharın gelişiyle çocuklar bir araya gelirler, komşularını ziyaret ederler, ziyaret etikleri evlerden bulgur, tereyağı ve yumurta toplarlar. Topladıkları bu malzemelerle pilav pişirerek yerlermiş. Sivas kültürü hakkında engin bilgilere sahip olan Müjgan Üçer Hanımefendi'nin yazdığına göre bu pilav pişirme işi leyleklerin geldiği günlerde yapılırsa, leylek pilavı adını alırmış. Bizler de uzun zamandır okulumuzun çatısında bulunan ve geçtiğimiz yıl İl Özel İdare ekiplerimizce metal profilden bir alan yapılarak özenle taşınan yuvalarına bu yıl leyleklerimizin tekrar gelmesiyle leylek pilavı pişirmeye karar verdik. 35 yıldan fazla zamandır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve leylekli okul olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil, her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve hacı leyleklerimizi güz aylarında güneye sıcak beldelere uğurluyoruz. Düşünenler için leyleklerin sadece 1 kez gittikleri binlerce kilometre uzunluktaki yolu bir yıl sonra nasıl buldukları anlamlı ve şaşırtıcıdır" dedi. Etkinlik sonunda katılımcılara leylek pilavı ikram edildi.

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