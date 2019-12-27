Okulun 373 numaralı öğrencisi kedi ’Paşa’

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan kedi, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. ’Paşa’ adı verilen kedi, okulun öğrencisi gibi oldu. Okul müdürü Salih Eker, kediyi okulların açıldığı gün fark ettiklerini ve sahiplendiklerini söyleyerek, “Paşa okulumuzda özgürce yaşıyor. Okuldaki tüm öğrenciler onu tanıyor. Paşa artık bizim öğrencimiz. Paşa artık okulun 373 numaralı öğrencisi oldu” dedi. Eker, karne döneminde Paşa’ya da bir karne hazırlayacaklarını söyledi.

Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu’nda, eğitim ve öğretim döneminin başladığı Eylül ayında bulunan bir kedi, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. İlk başlarda okul bahçesinde bakılan ve Paşa adı verilen kediye, geçtiğimiz günlerde okul yönetimi ve aile birliği üyeleri tarafından kedi evi yapıldı.

“Paşa artık 373’üncü öğrencimiz”

Paşa’nın okulun öğrencisi gibi olduğunu ve her sabah kendilerini kapıda karşıladığını söyleyen okul müdürü Eker, “Paşa çok başarılı öğrencimiz. Devamsızlığı hiç yok. Her gün okulun kapısında sürekli bekliyor. Hiç utanması, korkması yok. Artık okuldaki tüm öğrenciler onu tanıyor. Okulumuzda 372 öğrencimiz var. Paşa’yla birlikte 373 öğrencimiz oldu. Paşa artık bizim 373 numaralı öğrencimiz” diye konuştu.