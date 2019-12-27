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  4. Okulun 373 numaralı öğrencisi kedi ’Paşa’

Okulun 373 numaralı öğrencisi kedi ’Paşa’

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan kedi, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. ’Paşa’ adı verilen kedi, okulun öğrencisi gibi oldu. Okul müdürü Salih Eker, kediyi okulların açıldığı gün fark ettiklerini ve sahiplendiklerini söyleyerek, “Paşa okulumuzda özgürce yaşıyor. Okuldaki tüm öğrenciler onu tanıyor. Paşa artık bizim öğrencimiz. Paşa artık okulun 373 numaralı öğrencisi oldu” dedi. Eker, karne döneminde Paşa’ya da bir karne hazırlayacaklarını söyledi.
Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu’nda, eğitim ve öğretim döneminin başladığı Eylül ayında bulunan bir kedi, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. İlk başlarda okul bahçesinde bakılan ve Paşa adı verilen kediye, geçtiğimiz günlerde okul yönetimi ve aile birliği üyeleri tarafından kedi evi yapıldı.

“Paşa artık 373’üncü öğrencimiz”
Paşa’nın okulun öğrencisi gibi olduğunu ve her sabah kendilerini kapıda karşıladığını söyleyen okul müdürü Eker, “Paşa çok başarılı öğrencimiz. Devamsızlığı hiç yok. Her gün okulun kapısında sürekli bekliyor. Hiç utanması, korkması yok. Artık okuldaki tüm öğrenciler onu tanıyor. Okulumuzda 372 öğrencimiz var. Paşa’yla birlikte 373 öğrencimiz oldu. Paşa artık bizim 373 numaralı öğrencimiz” diye konuştu.

“Hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz”
Eker, Paşa’yı okulların başladığı dönemde bulduklarını söyleyerek, “Öğrenciler bahçede sürekli Paşa’yı sevip, besliyorlardı. Biz de okul idaresi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için onlara hayvan sevgisi aşılamak, hayvan sevgisinde onları bilinçlendirmek adına bir kedi evi yapmak istedik. Çocuklar, veliler, okul güvenliğimiz ve öğretmenlerimizle kediyi sahiplendik” dedi.
Paşa’nın devamsızlık yapmadığını esprili bir şekilde tekrarlayan Eker, “Paşa sürekli, her gün okulda. O yüzden kendisine güzel bir yatak ve ev yaptık. Şimdilik havalar soğuk diye okulun içinde kullanmadığımız bir odada sahiplendik. Burada bakımını yapıyoruz. Öğrencilerle kedi arasında güzel bir ilişki oldu. Böylelikle herkesin hayvan sevgisi konusunda yeteri kadar bilinçlendiğini, yeteri kadar dikkat çektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Eker, okuldaki öğrenci, öğretmen ve velilerin hayvan sevgisiyle dolu olduğunu söyleyerek, Paşa’nın yanı sıra bir de köpekleri olduğunu söyledi. Eker, “Bu arada bir tane de köpeğimiz var. O da öğrencilerle top oynuyor. Futbol maçlarına katılıyor. Şimdilik bu çalışmaları kedi üzerinde yapıyoruz. İnşallah daha da büyüyecek bu çalışmalar” şeklinde konuştu.

Onur belgesi alacak
Eker, son olarak karne döneminde Paşa’ya da karne vereceklerini kaydederek, “Paşamızın içe kapanıklığı var. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Karnesi çok güzel. Gerçekten çok akıllı ve uslu. Ama ürkekliğini de yavaş yavaş atlatacak. Onur belgesi alacak büyük ihtimalle” dedi.

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