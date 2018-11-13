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Okulun 4'üncü katından atlayan liseli kız, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 4'üncü kat penceresinden atlayarak intihara kalkışan Gülay Ç., ağır yaralandı.

Okulun 4'üncü katından atlayan liseli kız, ağır yaralandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 4'üncü kat penceresinden atlayarak intihara kalkışan Gülay Ç., ağır yaralandı.
Olay, dün öğleden sonra Karaağaç Mahallesi’ndeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Gülay Ç., okulun 4'üncü kat penceresinden atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Gülay Ç., çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, okul müdürü ile görüşerek, genç kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Polis, genç kızın intihar girişiminin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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