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Okulun bahçe duvarını çevre bilinci için kum dolu pet şişelerle ördüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde farklı okullarda görev yapan 5 öğretmen, çevre bilincine dikat çekmek için 9 günlük Ramazan Bayramı tatillerini bir mahalle okulunda çalışarak geçirdi.

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde farklı okullarda görev yapan 5 öğretmen, çevre bilincine dikat çekmek için 9 günlük Ramazan Bayramı tatillerini bir mahalle okulunda çalışarak geçirdi. İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında, öğretmenler yarısı taşlardan yapılan Derekent Mahallesi'ndeki ilkokulunun geri kalan bahçe duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ördü.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Derekent İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılıken, 10 bin pet şişe de ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Derekent İlkokulu etrafındaki bahçe duvarında kullanıldı.

90 BİN PET ŞİŞE GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Proje mimarı öğretmenler, 9 günlük ramazan bayramını 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi. Gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre ihata duvarını, kum dolusu 10 bin pet şişe ile ördü. Öğretmenlerin bu çalışması büyük taktir topladı.

Derekent ilkokulu öğretmeni Yusuf Aktaş, 4 öğretmen arkadaşıyla birlikte 9 günlük bayram tatillerini okulda çalışarak geçirdiklerini belirtti. Aktaş şunları kaydetti: "Görev yaptığımız ilkokulda 39 öğrenci var. Okulumuzun bahçe duvarı yarısına kadar taşlarla yapılmıştı. Geriye kalan diğer yarısını petlerle yapmak için İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp onay alındıktan sonra, çalışmalara başladık. Bununla ilgili ilçedeki bütün okullarda bir toplama noktası belirledik ve okuldaki bütün öğrenciler evlerindeki pet şişeleri belirlediğimiz yere getirdi. Biz bu şişeleri depolayıp okulumuza getirdik. Okulumuzda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yardımları ile bu pet şişelere kum doldurduk. Amacımız, çocuklara çevre bilincini aşılamak. Projemize, 100 bin pet şişe topladık ve bu şişelerin sadece 10 bin tanesini okulumuzun duvarımızda kullandık. Geri kalan 90 bin pet şişeyi de geri dönüşüme kazandırdık. Biz, 5 kişilik bir ekiple bu projeyi gerçekleştirdik."

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