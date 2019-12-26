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  4. Okulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması tedirgin ediyor

Okulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması tedirgin ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması sonucu bir lisenin bahçe duvarının yıkılıp, hemen alt kısımdaki bazı apartmanların bahçe duvarı ve kömürlüğüne zarar vermesinin ardından, mahalle halkının endişeli bekleyişi sürüyor.

Cemil SEVAL- Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması sonucu bir lisenin bahçe duvarının yıkılıp, hemen alt kısımdaki bazı apartmanların bahçe duvarı ve kömürlüğüne zarar vermesinin ardından, mahalle halkının endişeli bekleyişi sürüyor. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri 'tehlike yok' yönünde açıklama yapmasına karşın mahalleli toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi.
Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, 24 Aralık Salı gecesi, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı, kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri, durumu Turgutlu Belediyesi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçesine ve girişindeki yola kilit parke taşı ve tretuvar döşeyerek, yağmur sularının yıkılan bahçe duvarının bölümünden akarak tekrar toprak kaymasına neden olmaması için önlem amacıyla çalışma başlattı.
'ÇALIŞMALARA VATANDAŞLAR OLARAK KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ'
Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinin 'tehlike yok' yönündeki açıklamalarına rağmen mahalle halkı toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi.
Ergenekon Mahallesi Muhtarı evli, 3 çocuk babası Arif Yaşar (68), "Okulun bahçe duvarının altındaki toprak kayarak, sokak üzerinde bulunan 4 ve 6 numaralı apartmanların arasındaki bahçede bulunan kömürlük ve bahçe duvarını yıktı. Durum karşısında Turgutlu Belediyesi ekipleri bölgede hemen çalışma başlattı. Mahalleli sakinlerinin tedirginliklerinin giderilmesi için AFAD ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde binalarda bir sıkıntı olmadığı yönünde 'tehlike yok' açıklaması yapıldı. Ama biz alınan bu tedbirlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında yapılacak olan çalışmalara vatandaşlar olarak biz de katkı sağlamaya hazırız" dedi. Muhtar Yaşar, okulun yıkılan duvarının yeniden yapılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yatırım kararı alınması gerektiğini öğrendiklerine dikkati çekip, "Ancak, bunun da bir süreç gerekiyormuş" dedi.
'MAHALLE SAKİNLERİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR
Kayan toprak ve yıkılan bahçe duvarının zarar verdiği apartmanda yaşayan evli, 4 çocuk babası Şamil Yalçın (64) ise, "İçimizde hep bir korku var. O gece toprak, bahçeye doğru kaydı. Ama, bir başka zaman binaya doğru kayarsa çok kötü sonuçlar doğurabilir. Tedbir alınmasını istiyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysun" diye konuştu.
Bir diğer mahalle sakini, evli 3 çocuk annesi ev kadını Zümrüt Karaca (65) da, "20 yıldır bu evde oturuyorum. Başımıza daha önce de böyle bir durum geldi, ancak bu kadar büyük değildi. O zaman da gelip baktılar, ama bir sonuca hala ulaşılmış değil. Toprak kaymasından çok korkuyoruz. Tedirgin oluyoruz. Uykularımız kaçıyor. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.
Bir başka mahalle sakini evli 3 çocuk babası emekli Ahmet Karaca (66), "Biz bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda da müracaat ettik, ancak önlem alınması için sonuca varamadık. Muhtarımız, sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ama yine değişen bir şey olmadı. Yetkililer burada bir an önce tedbirlerini alsınlar. İlla ki birinin mi ölmesi gerekiyor?" dedi.

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