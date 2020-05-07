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Okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulunda şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz şahısların, okulun bahçesine girerek Atatürk büstünü çaldığı görüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar okulun önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hırsızlardan biri okulun demir kapısından içeri girerek bahçede bulunan Atatürk büstünü yanında getirdiği İngiliz anahtarıyla uzun süre sökmeye çalıştı.

BÜSTÜ KUCAKLAYIP, OKULDAN UZAKLAŞTI

Hırsızın büstü sökmek için uğraştığı bu anlar okulun bahçesindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uzun uğraşların ardından büstü söken kimliği belirsiz hırsız, Atatürk büstünü kucaklayarak okuldan ayrıldı.

POLİSLER O KİŞİYİ ARIYOR

Öğle saatlerinde okula gelen yetkililer büstü yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek arama çalışması başlattı. (İHA)


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