Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs tutuklandı

Adana’da bir okul binasından 3 bilgisayar ve monitörü çaldıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki özel bir okulda meydana geldi. Okul müdürü Mehmet B., okul görevlisinin okulda hırsızlık yaşandığını bildirmesi üzerine gittiğinde zemin kattaki mutfak penceresinin açık olduğunu gördi. Mehmet B, müdür ve müdür yardımcılarına ait odaları tek tek incelediğinde 3 adet bilgisayar ve monitörün çalındığını tespit etti. Bunun üzerine okul müdürü durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden olayı 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde gece saatlerinde okula gelen bir şahsın bilgisayarları ve monitörlerini alarak okul dışına çıkardığı, diğer şahsın da elektrikli bisikletle geldiği anlaşıldı. İki şahsın çaldıkları bilgisayar ve monitörleri elektrikli bisiklete yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Uğur E. (31) olduğunu tespit etti. Aynı gün öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan Uğur E’nin emniyetteki ifadesinde hırsızlık olayını tek başına gerçekleştirdiğini, o sırada olay yerinden geçen Necip Y.’nin (22) hırsızlıktan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Uğur E. tutuklanırken, Necip Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



