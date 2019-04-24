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Okulun bodrum katında antrenmanla Türkiye şampiyonu oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

EDİRNE İsmail Güner Ortaokulu'nun 5 kız öğrenciden oluşan dart takımı, okulun bodrum katında yaptığı antrenmanlarla hazırlandıkları Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda, 32 ilden gelen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE İsmail Güner Ortaokulu'nun 5 kız öğrenciden oluşan dart takımı, okulun bodrum katında yaptığı antrenmanlarla hazırlandıkları Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda, 32 ilden gelen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Edirne İsmail Güner Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Ertan Kızılakşam, 8'inci sınıf öğrencileri Ezgi Başaran, Irmak Arı, Merve Irmak, Kübra Uyanık ve Buse Mete'den oluşan dart takımı kurdu. Geçen yıl eylül ayından itibaren okulun bodrum katında imkansızlık içinde çalışmalara başlayan öğrenciler, bütçe olmadığı için öğretmenin desteği ve kendi imkanları ile malzemeler aldı. Öğrenciler, fiyatları 150 lira ve daha üzerinde bulunan dartlar yerine, imkanları ölçüsünde 16 liraya aldıkları dartlarla derslerinden arta kalan zamanlarda, teneffüsler ve hafta sonlarında okulun bodrum katında çalışmalarını sürdürdü

'BODRUMU DART SALONU HALİNE GETİRDİK'

Kısa sürede katıldıkları şampiyonalarda başarılı dereceler alan takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Okullararası Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası'nda, 32 ilden gelen tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. İmkansızlıklara rağmen aralarında milli sporcuların bulunduğu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan kız öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Şampiyon takımı çalıştıran beden eğitim öğretmeni Ertan Kızılakşam, şunları söyledi:

"Okulumuzda eylül ayından bu yana çalışmalar devam etmekte. Bu çalışmalar sonucunda Edirne il birincisi, Isparta'da yapılan grup müsabakalarında grup birincisi, Adana'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu öğrencilerimiz. Yetenekli öğrencilere sahibiz. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda imkanlarımız sınırlı olmasına rağmen bu başarıyı elde ettik. Öğrencilerimiz adına gurur duyuyorum, öğrencilerim ve onları yetiştiren aileleriyle de gurur duyuyorum. Bize bu başarıyı yaşattılar. Bodrum katında olan bir odamızı dart salonu haline getirdik. Okul bütçesini aşan bir spor, malzemeleri pahalı. Biz ucuz olan malzemeleri seçerek bu dart odasını oluşturmaya çalıştık. Müsabakalarda milli sporcularla da yarıştık, özel okullarla da yarıştık. Ama bir devlet okulu olarak Türkiye birinciliğini kazandık. Bu bizim için ayrı bir başarı. Çok çalıştık. Öğrenciler teneffüslerinden feragat ettiler. Cumartesi, pazar izinli günlerimizde de çalıştık. Hedefimiz, kulüp kurarak federasyonun yarışmasına katılmak."

'RAKİPLERİMİZİN DARTLARI ÇOK GÜZELDİ'

İsmail Güner Ortaokulu dart takımı oyuncularından Irmak Arı, rakiplerinin 150 liralık dartlarla yarışmaya katılırken, maddi imkansızlık nedeniyle kendilerinin 16 liralık dartlarla mücadele ederek şampiyon olduklarını söyledi. Çalışma ortamlarının rakiplerine göre kötü olduğunu belirten Arı, "Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı, bunu başardık. Şimdi milli sporcu olmak istiyorum. Bunun için de federasyona katılmamız gerekiyor. Lisede de bu sporu yapacağım. Yarıştığımız diğer okulların dartları çok güzeldi. Biz 16 liralık dartlarla oynarken onların ki 150 liradan başlıyordu. Yani bizim olanaklarımızı kısıtlıydı. Ayrıca biz bodrum katında çalıştık, onlar belki daha aydınlık ortamlarda çalışıyorlardı. Biz başardık, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Dart takımı sporcularından Merve Irmak, "Çok zorlu bir mücadele verdik. Saatlerce çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Kendimize güvenerek gittik Adana'ya. Bizi en çok zorlayan heyecan oldu. Rakiplerimiz zordu ama heyecan bizi daha çok zorladı. Başarıyı kendimize güvenerek kazandık" dedi. Kübra Yanık ise, çok zorlandıkları şampiyonada milli sporcuları geride bırakıp şampiyon olmayı başardıklarını söyledi.

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