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Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir ortaokulda öğrencilerin bodrum katında sürekli olarak kavga ettikleri, diğer öğrencilerin de kavga anını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürüldü. Ortaya atılan skandal iddiaya ilişkin kavga eden kız öğrencilerin videosu ortaya çıktı. Görüntülerdeki olayların sürekli yaşandığını ileri süren veliler ise duruma yetkililerin el koymasını istiyor.

Olay, Deniz Köşkler Mahallesi’nde bulunan bir ortaokul içinde yaşandı. İddiaya göre, ortaokulun içerisindeki öğrenciler okulun bodrum katında sürekli olarak kavga ediyor. Kız öğrencilerin birbirleri ile kavgası ise başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydediliyor.

Yaşanan olayda çevrede hiçbir sorumlu öğretmenin olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı. Velilerin iddiasına göre aynı okulda defalarca kez benzer olaylar yaşandı. Yine yetkililerin konuyla ilgilenmediği ifade eden veliler, genellikle güçlü öğrencilerin zayıf öğrencilere şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kız öğrencinin diğerini tehdit ettiği ve sonrasında saç saça baş başa kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine kız öğrencilerin kavga etmesi ve diğer öğrencilerin ayırmaya çalışmaları görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar Okul kavga

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
berbat bir gençlik geliyor hayırlı olsun.bizleri iyi eğiten gerektiğinde tokatı atan öğretmlenlerimiz vardı onlarıda yok ettiler
nesil bu halde maalesef, istisna değil büyük ahlak erozyonu var. düzeltmek istiyorsanız eğer okumak istemeyen öğrenciyi zorla okutmaya kalkma MEB
Geleceğimiz olan gençlik nereye gidiyor...
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