Okulun güvenlik görevlisi kadın, muhtarlığa aday oldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 8 yıldır bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mihriban Sarı Kılıç(39), mahalle muhtarlığına aday oldu. Adaylığını 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açıklayan Kılıç, "Kız öğrencilerimize örnek olmak için bu yola çıktım. Kızlarımız cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Mihriban Sarı Kılıç, okulun da sınırları içinde bulunduğu Öğretmenevleri Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Kız öğrencilere örnek olmak için bu yola çıktığını belirten Kılıç, en büyük referansının ise 8 yıldır görev yaptığı okulda çocuklarını ona emanet eden veliler olduğunu söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında mahalledeki evleri kapı kapı gezen Kılıç'ı, okuldan tanıyanlar önce şaşırıyor, ardından destek sözü veriyor.

'MAHALLELİ, KADIN MUHTAR GÖRMEK İSTİYOR'

Ailesinin yanında olduğunu ve desteklediğini söyleyen Kılıç, "Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Görevimden de kaynaklı öğrenciler ve halkla iç içeyim. İnsanlarla akşama kadar iletişim halindesin, sorunlarını çözüyorsun, bu kapıda sadece çözüm odaklı çalışıyorum. Mahallede yaşayanlar bir kadın muhtar görmeyi çok istiyor. Kız öğrencilerimize örnek olmak için bu yola çıktım. Kızlarımız cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.