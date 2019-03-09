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Okulun güvenlik görevlisi kadın, muhtarlığa aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 8 yıldır bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mihriban Sarı Kılıç(39), mahalle muhtarlığına aday oldu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 8 yıldır bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mihriban Sarı Kılıç(39), mahalle muhtarlığına aday oldu. Adaylığını 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açıklayan Kılıç, "Kız öğrencilerimize örnek olmak için bu yola çıktım. Kızlarımız cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Mihriban Sarı Kılıç, okulun da sınırları içinde bulunduğu Öğretmenevleri Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Kız öğrencilere örnek olmak için bu yola çıktığını belirten Kılıç, en büyük referansının ise 8 yıldır görev yaptığı okulda çocuklarını ona emanet eden veliler olduğunu söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında mahalledeki evleri kapı kapı gezen Kılıç'ı, okuldan tanıyanlar önce şaşırıyor, ardından destek sözü veriyor.

'MAHALLELİ, KADIN MUHTAR GÖRMEK İSTİYOR'

Ailesinin yanında olduğunu ve desteklediğini söyleyen Kılıç, "Dr. Cahit Ünver İlk ve Ortaokulu'nda sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Görevimden de kaynaklı öğrenciler ve halkla iç içeyim. İnsanlarla akşama kadar iletişim halindesin, sorunlarını çözüyorsun, bu kapıda sadece çözüm odaklı çalışıyorum. Mahallede yaşayanlar bir kadın muhtar görmeyi çok istiyor. Kız öğrencilerimize örnek olmak için bu yola çıktım. Kızlarımız cesaretli olsunlar, hiçbir şeyden korkmasınlar" dedi.

ADAYLIĞINI DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ'NDE AÇIKLADI

Kadınların her şeyi başarabileceğini dile getiren Mihriban Sarı Kılıç, "Ben adaylığımı Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiği 5 Aralık'ta açıkladım. Kadınların artık ön planda olması lazım. Kendime güveniyorum, bu okulda insanların güvenini kazanmışım, bunu görüyorum. İnsanlar canlarını, çocuklarını bana emanet ediyor ve hiçbir zaman emanetlerine zarar getirmedim" diye konuştu.

'MAHALLEYİ TANIYOR, SORUNLARINI BİLİYORUM'

18 yıldır Öğretmenevleri Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Kılıç,şöyle konuştu:

"Muhtarlık sadece koltukta oturmak değil, yetkili birimlere insanların sıkıntılarını iletebilmeliyiz. Mesleğimin de etkisiyle mahallemizde yaşayanları ve mahallemizi çok iyi tanıyorum, eksiklerini biliyorum. Mahallemizin çocuklarına sosyal, kültürel ve sportif alanda olanaklar sağlamalıyız. Muhtar seçildiğim takdirde kadınlarımızın aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla onlara yeni çalışma alanları açmak ve bu yönde çalışmalar yürüteceğim. Yetkili belediyelerin de katkılarıyla, özellikle kadın, çocuk ve emeklilerimiz için kültür turları düzenlemek istiyoruz. Mahallemizde yaşayan herkesin tüm sevinçlerinde, üzüntülerinde yanlarında olacağım ve sorunlarının takipçisi olacağım."

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