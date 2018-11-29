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Okulun havalandırma boşluğuna düşen çakal kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

ARTVİN'de yiyecek bulmak için girdiği Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düştüğü havalandırma boşluğunda mahsur kalan çakal, ekipler tarafından kurtarıldı.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'de yiyecek bulmak için girdiği Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düştüğü havalandırma boşluğunda mahsur kalan çakal, ekipler tarafından kurtarıldı. Yenimahalle’deki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine fark edilen çakal için kurtarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen belediye, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 4 metre yükseklikten boşluğa düşerek mahsur kalan çakal için harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu iğne ile çakalı sakinleştirdi. Ekipler, halat yardımıyla indikleri boşluktan çakalı çıkardı. Sedyeye konulan çakal ‘haybulans’ adı verilen hayvan müdahale aracına taşındı. Kurtarılan çakalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

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