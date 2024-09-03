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  4. Okulun ilk günü 1. sınıf öğrencisine çarparak ölümüne yol açan öğretmen tutuklandı

Okulun ilk günü 1. sınıf öğrencisine çarparak ölümüne yol açan öğretmen tutuklandı

03.09.2024 13:55
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Ordu'da okulun ilk günü 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Miray'a çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya tutuklandı.

Okulun ilk günü 1. sınıf öğrencisine çarparak ölümüne yol açan öğretmen tutuklandı

Dün Ordu'dan gelen haber kahretmişti. Uyum haftası kapsamında okulun ilk günü okul bahçesinde olduğu sırada 7 yaşındaki Miray Arslan, öğretmen Banu Kaya'nın aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Öğretmen Banu Kaya tutuklandı.

OKUL BAHÇESİNDEKİ KÜÇÜK KIZA ÇARPTI

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

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KÜÇÜK MİRAY KURTARILAMADI

Miray Arslan yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Eda-Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

MİRAY TOPRAĞA VERİLDİ

Miray Arslan için Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde cenaze töreni düzenlendi. Bozat köyü Eski Caminde düzenlenen törene Arslan'ın babası Yakup ile annesi Eda Arslan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ordu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, burada yaptığı konuşmada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim inancımızda küçük çocuklar günahsız ve cennetliktir. Cenab-ı Hak, peygamberimize komşu eylesin. Böyle bir kaza vuku buldu. Başta sayın valimiz olmak üzere, eğitim camiası olarak bizler de üzüntü içerisindeyiz. Sizlerin acısını paylaşmak için buradayız. Kabul ettiğiniz için ailemize teşekkür ediyoruz. Anne ve babaya Allah büyük sabırlar ihsan eylesin. Gerekli, yapılması gereken idari ve adli soruşturma da yapılıyor. Bunda da gönlünüz müsterih olsun."

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Miray Arslan, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Öğretmen okul
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