Okulun karşısındaki parka gidip erkek çocuklarına bakarak öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Çankaya Maltepe Turgut Reis caddesinde yaşandı. Mahallede bulunan Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta, bir adamın iki erkek çocuğuna bakarak yaptığı şey olay yarattı.

İddialara göre öğlen saatlerinde E.A. adındaki kişi, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaparken görüldü. Çevredekiler durumu fark edince adama müdahale etti. Adamı yakalayan vatandaşlar, polise haber verdi. Kısa süre sonra şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)