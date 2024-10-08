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  4. Okulun karşısındaki parka gidip erkek çocuklarına bakarak öyle bir şey yaptı ki...

Okulun karşısındaki parka gidip erkek çocuklarına bakarak öyle bir şey yaptı ki...

08.10.2024 11:49
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.10.2024 11:49
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Ankara'da meydana gelen olayda, bir parka giden şahıs ortaokula giden iki erkek çocuğuna bakarak kendini cinsel olarak tatmin etti. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince şahsı yakalayarak polise teslim etti.

Olay, Çankaya Maltepe Turgut Reis caddesinde yaşandı. Mahallede bulunan Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta, bir adamın iki erkek çocuğuna bakarak yaptığı şey olay yarattı.

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İddialara göre öğlen saatlerinde E.A. adındaki kişi, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaparken görüldü. Çevredekiler durumu fark edince adama müdahale etti. Adamı yakalayan vatandaşlar, polise haber verdi. Kısa süre sonra şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon ortaokul park
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