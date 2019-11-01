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Okulun kazan dairesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:20 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kazan dairesinde çıkan yangın, korkuya neden oldu.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kazan dairesinde çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu'nun kazan dairesinde, bugün saat 16.00 sularında kalorifer yakıt tankının sökümü için yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler, kısa sürede kazan dairesinden çıkarken, sınıflarda kurs gören yaklaşık 40 Suriyeli öğrenci ise tahliye edildi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. TEDAŞ görevlileri elektrikleri, doğal gaz ekipleri ise binanın gaz akışını kesti. Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangın, korkuya neden oldu. Polis, söküm yapan firma çalışanlarının ifadesine başvururken, hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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