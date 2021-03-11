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  4. Okulun merdivenlerinde buldular! Yerde 2 TL bulan öğrenciden takdir toplayan hareket

Okulun merdivenlerinde buldular! Yerde 2 TL bulan öğrenciden takdir toplayan hareket

11.03.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Okulun merdivenlerinde buldular! Yerde 2 TL bulan öğrenciden takdir toplayan hareket

Çorum'da okul bahçesinde 2 TL bulan bir öğrencinin paralarını düşüren kişiye not bırakması öğretmenlerin dikkatini çekti. Herkesin takdirini kazanan öğrencinin parayı okul merdivenlerine bıraktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Azmilli İlkokulu’nda kimliği belirlenemeyen bir öğrenci okul bahçesinde 2 TL buldu. Bir kağıda not yazarak paraları üzerine koyan öğrenci, paranın sahibi öğrenciye seslenerek parasını almasını istedi. Bunu gören okul idarecileri ve öğretmenler öğrenciyi bulmak için harekete geçti.

'İYİ Kİ ÖĞRETMENİM DEDİRTEN NOT'

Okul Müdürü Salih Yılmaz, okulun paydos edilmesinin ardından öğretmenlerle birlikte okul bahçesinde üzerinde 2 TL bulunan “Bu para kiminse alsın” yazılı notla karşılaştıklarını belirterek, “Biz çok mutlu olduk. Çok sevindik. Öğretmenler olarak gurur duyduk. İyi ki öğretmenim dedirten bir not. Eğitim aile de başlar. Öğrencimizin ailesine de teşekkür ediyoruz” dedi.

'NOTU OKUYUNCA GURURLANDIK'

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Okul olarak değerler eğitimine önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, bunun meyvesini almayı görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.
Notu okuduklarında gururlandıklarını dile getiren Sınıf Öğretmeni Şeyda Uludağ ise, “O gizemli öğrenci ve ailesine çk teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Öğretmen Çorum
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