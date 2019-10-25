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Okulun müdür yardımcısını döven baba-oğul tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş'i dövdüğü gerekçesiyle veli Mehmet Sıtkı A.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş'i dövdüğü gerekçesiyle veli Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba- oğul, mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, Kayapınar ilçesindeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş, iddiaya göre, öğrencisinin bazı davranışları nedeniyle babası Mehmet Sıtkı A.'ya şikayette bulundu. Bunun üzerine okula çocuğunun ağabeyi Serhat A. ile gelen baba Mehmet Sıtkı A., müdür yardımcısı ile konuşmak istedi. Yasin Güneş ile baba- oğul arasında konuşma sırasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., okul bahçesinde Yasin Güneş'i dövdü. Güneş'in yere yatırılarak, dövüldüğü anlar, okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olayın ardından Yasin Güneş'in şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Mehmet Sıtkı A. ve Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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