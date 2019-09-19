Okulun önünde pompalı tüfekle dehşet saçan şüpheli adli kontrolle serbest

Pendik’te Zübeyde Hanım Ortaokulunun önünde pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen çifti yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Abdulkadir E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün saat 15.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulunun önüne gelen bir kişi kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açmış, o esnada pompalı tüfekten çıkan saçma parçaları yoldan geçen Emine ve Emre Y. çiftinin bacağına isabet etmişti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Abdulkadir E. savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sevk yazısında, “Şüpheli hakkında tutuklama sebepleri bulunuyor ise de delillerin toplanmamış olması, karartma şüphesinin bulunmaması, yaralama suçuna ilişkin tutuklama yasağının öngörülmüş olması hususları dikkate alınarak şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesi talep olunur” ifadelerine yer verildi.

Adli kontrolle serbest

Mahkeme, şüpheli Abdulkadir E.’nin "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” ve “basit yaralama” suçlarından, haftada 1 gün imza atması şartıyla adli kontrol kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

