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Okulun önüne 3 boyutlu yaya geçidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, araçl trafiğinin yoğun olduğu bir ortaokulun arkasındaki yola, 3 boyutlu yaya geçidi yaptı.

Okulun önüne 3 boyutlu yaya geçidi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, araçl trafiğinin yoğun olduğu bir ortaokulun arkasındaki yola, 3 boyutlu yaya geçidi yaptı. Okulun bulunduğu yola gelen sürücüler, 3 boyutlu yaya geçidi görünce yavaşlamak zorunda kalıyor. Bu durumdan ençok, özellikle öğrenciler mutlu oldu.
Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler için, okulun arkasındaki 1891/2 Sokak'a, Pamukkale Belediyesi tarafından 3 boyutlu geçit yapıldı. Araçların yoğun olarak kullandığı sokaktan öğrencilerin de okul giriş- çıkışlarında güvenli olarak karşıya geçebilmeleri için yapılan yolda, 3 boyutlu geçit araç sürücülerinin dikkatini çekiyor ve yavaşlamak zorunda kalıyor. Yolda kasis var görünümünü sağlayan 3 boyutlu geçitten öğrencilerde böylelikle güvenli şekilde karşıya geçebiliyor. Pamukkale Belediyesi'nin diğer okul önlerinde de uygulamanın benzerlerini yapacağı öğrenildi.
Okulda 5 sınıf öğrencisi Arda Karaçay, daha önce yolda karşıya geçerken korktukları ancak 3 boyutlu yaya geçidinin yapılmasının ardından güvenli şekilde geçtiklerini söyledi. Aynı okulda 6. Sınıf öğrencisi olan Meryem Güler, geçidin sürücülerin dikkatini çektiğini ve durmak zorunda kaldıklarını, kaza endişesi duymadan karşıya geçtiklerini söyledi.

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Okulun önüne 3 boyutlu yaya geçidiOkulun önüne 3 boyutlu yaya geçidiOkulun önüne 3 boyutlu yaya geçidi

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