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Okulun penceresinden düşen öğrenci toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okulunun 3. katından düşen lise birinci sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, İzmir'de defnedildi

İZMİR (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde okulun 3. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, İzmir'de toprağa verildi.

Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan ve ardından İzmir'e getirilen lise birinci sınıf öğrencisi için Konak ilçesi Murat Reis Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Zülfikaroğlu'nun naaşı, Gaziemir Mezarlığı'na defnedildi.

Baba Rasim Zülfikaroğlu, üzerine Türk bayrağı örtülen oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü, aile fertleri taziyeleri kabul etti.

- Olay

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün, bir okulun 3. katındaki penceresinden düşen birinci sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu (14), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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