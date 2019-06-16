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Okulun tek görme engellisi Deniz, birincilikle mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir ortaokulun tek görme engelli öğrencisi Deniz Aygün (14), 100'lük sistemde 99 puan alarak okulu birinci tamamladı. Sevgi- Güven Aygün çiftinin ilk çocukları Deniz, görme engelli doğması nedeniyle hiç gün ışığını göremedi. Gözlerinin açılması için ailesinin doktor doktor gezdirdiği Deniz'in anne karnındayken beyninden gözlerine giden damarların gelişmediği, organ nakli şansı olmadığı ortaya çıkınca Deniz hayatını görme engelli sürdürdü. Durumunu kabullenen Deniz, evde bütün işlerini kendi yapabilecek duruma geldi. Okul çağına geldiğinde ailesi Deniz'i engellilere yönelik okul yerine normal okula gönderdi. İlkokul ve ortaokul süresince her sabah annesi Sevgi ile okula giden Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Anne Sevgi Aygün, her teneffüste de okula gelerek oğlunu bahçede gezdirdi. 99 DERECEYLE OKULU TAMAMLADI Ortaokulu, Kepez ilçesinin başarılarıyla gündeme gelen Mobil Ortaokulu'nda tamamlayan Deniz, eğitimdeki başarısıyla dikkati çekti. Okuldaki tek görme engelli öğrenci Deniz, 100 üzerinden 99'luk derecesiyle okul birincisi oldu. 315 arkadaşının önünde okulu birincilikle tamamlayan Deniz, mezuniyet törenine eğitim hayatında bir kez dahi elini bırakmayan annesi Sevgi ile katıldı. Dereceye giren öğrencilerin adının okunduğu törende, birinci olduğu açıklanan Deniz'in heyecanı ailesini duygulandırdı. Okulun kütüğüne birincilik plakasını çakan Deniz, bu başarıyı elde etmesini sağlayan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. 'DİĞER ÖĞRENCİLERİN TEK FARKI GÖRMELERİ' Deniz Aygün, "Adım açıklandığında heyecanlandım. Önce bilgisayar mühendisliği istiyordum, şimdi İngilizce eğitim almak istiyorum. Görme engelli öğrenciler ile gören öğrenciler arasında aslında hiçbir fark yok. İkimiz de ders görüyoruz, tek farkları görmeleri. Ben dikkatle dinliyorum, gerisi geliyor" dedi. 4 yıl Türkçe dersine giren öğretmeni, yakın zamanda spor salonunda spor yaparken hayatını kaybeden Serap Seviğ'in mezuniyetini görmesini çok istediğini belirten Deniz, "Keşke Serap öğretmenimiz de yanımızda olsaydı. Ölümüne çok üzüldüm" dedi. ANNE BABASININ GURURU Anne Sevgi Aygün de bu akşam çok heyecanlandığını söyledi. Oğlunun kendisini her zaman gururlandırdığını anlatan Aygün, başarısının devam etmesi dileğinde bulundu. Aygün, "Deniz'in tek başına ayaklarının üstünde durduğunu görmek en büyük hayalim, başka bir isteğim yok" dedi. Baba Güven Aygün de oğlu Deniz'in her zaman yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Oğlunun bu okula başlarken tereddüt ettiklerini belirten Aygün, öğretmenlerin kendilerine destek olduğunu açıkladı.

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