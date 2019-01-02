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Okulun temizlik malzemelerini öğrenciler üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, bir meslek lisesinin kimya teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerinin üretimini yapıyor - Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda alan öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor - Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erkan Kutluışık: - "Kentteki tüm okullarımızın ve kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Günlük bir tonun üzerinde üretim yapacak kapasiteye sahibiz. Bu sadece sıvı sabunda değil, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici için de geçerli"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da, bir meslek lisesinin kimya teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini üretiyor.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencileri, okulun laboratuvarında, başta sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu olmak üzere temizlik malzemesi üretimini yapıyor.

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda gerçekleştiren öğrenciler, hem aldıkları eğitimi pratiğe dökerek okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de döner sermayeye katkı sağlıyor.

Okulun Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erkan Kutluışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarda öğrencilerle sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu üretimi yaptıklarını söyledi.

Bu sayede okulun ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Kutluışık, şöyle konuştu:

"Sıvı sabun üretiminde kentteki diğer okulların da ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeyiz. Yasal yeterlilik başvurularını yaptık. Bir sürecimiz var, onun tamamlanmasını bekliyoruz. Bunlar gerçekleştikten sonra kentteki tüm okullarımızın ve kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Günlük bir tonun üzerinde üretim yapacak kapasiteye sahibiz. Bu sadece sıvı sabunda değil, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici için de geçerli."

Kutluışık, üretim öncesi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, öğrencilerin bu sayede uygulamalı eğitim de aldıklarını bildirdi.

İleriki günlerde öğrencilerin yaptıkları üretimle harçlıklarını da kazanmaya başlayacaklarını aktaran Kutluışık, "Öğrencilerimiz üreterek okulumuza ve devletimize katkısı sağlayacak. Bizim en önemli hedefimiz sıvı sabun üretimi çünkü okullarımızın en büyük ihtiyacı sıvı sabun. Daha sonraki aşamalarda da hijyen maddeleri üzerinde çalışacağız." dedi.

Kutluışık, öğrencilerin okulda yaptıkları sıvı sabunları evlerinde de kullandıklarını, ailelerinin memnun olduğunu sözlerine ekledi.

- "Ürettiğimiz sabunları ailelerimize de götürdük"

Öğrencilerden Yağmur Arpacı ise okulda yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve sıvı sabunun yanı sıra kolonya ve parfüm ürettiklerini belirtti.

Sıvı sabunun sağlık açısından önemini bildiğini ifade eden Arpacı, ürettikleri ürünlerden ailelerinin de memnun kaldığını anlattı.

Öğrencilerden Cansu Melek Kaplan da temizlik ve sıvı sabun üretimi yaptıklarını, derslerde edindikleri bilgileri üretimde kullanabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

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Okul öğrenciler sıvı sabun temizlik üretim

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