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Okulun yanındaki otobüs yandı, öğrenciler panik yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

Bursa’da okulun yanında park halindeki otobüs alev alev yandı, öğrenciler büyük panik yaşadı.Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde özel bir okulun yanında uzun süredir park edilmiş vaziyette duran otobüs alev aldı.

Bursa’da okulun yanında park halindeki otobüs alev alev yandı, öğrenciler büyük panik yaşadı.
Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde özel bir okulun yanında uzun süredir park edilmiş vaziyette duran otobüs alev aldı. Otobüs yandığı gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların aylardır bir okulun yanında ki arsada terk edilmiş vaziyette duran ve yetkililere kaldırılması için başvurduğu otobüs bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otobüsün kullanılmaz hale geldiği görüldü. Emniyet ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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