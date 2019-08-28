HABER

Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:13 | Son Güncelleme

'ONLAR GELDİĞİNDE OKUL TEMİZ OLSUN İSTEDİK' Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek dersik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi.

'ONLAR GELDİĞİNDE OKUL TEMİZ OLSUN İSTEDİK'

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tek dersik ve 15 öğrencili ilkokulun öğretmeni Samet Üçler, görev yaptığı okulu eşi Zehra Üçler ile birlikte temizledi. Çiftin okulda temizlik yaparken görüldüğü fotoğraflar, sosyal medyada beğeni aldı. Eşine yardım eden Zehra Üçler, "Öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik" dedi.
'YAPARKEN GURURLANIYORUM'
Temizliği tamamlanan okulda camları silip eşi ile birlikte okul sıralarını sınıfa yerleştiren Samet Üçler, "Okulumuzu kısıtlı imkanlar ile temizledik. Köyde su problemi olduğu için 100 metre uzaklıktan su çekerek eşimin yardımı ile okulumuzu temizledik. Hem öğretmeniz, hem müdürüz, hem de hademeyiz bunları yaparken gururlanıyorumö dedi.
'ÖĞRENCİLERİ KENDİ ÇOCUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'
Eşine yardım eden ev hanımı olan Zehra Üçler ise eşinin 3 yıldır okulda görev yaptığını söyleyerek, "3 yıldır burada yaşıyoruz. Bir çocuğumuz var. Eşime yardım ederek okulu temizledik. Aslında benim bir çocuğum yok okuldaki tüm öğrencileri kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onlar geldiğinde okul temiz olsun istedik. Okul saatlerinde de eşime yardımcı oluyorum. Sınıfta halı seriyoruz ve çocukların temizlik ve tuvalet alışkanlıkları edinmesi için onlara yardımcı oluyorum. Burada olmak eşime yardımcı olmak çok güzelö dedi.

Görüntü Dökümü
----------
-Okul tabelası
-Okulun dış görüntüsü
-Temizlik yapan öğretmen ve eşi
-Okul sıralarının dizilmesi
-Sıraların silinmesi
-Öğretmen ve eşinin sınıfı dizmesi
-Okul öğretmeni Samet Üçler’in konuşması
-Eşi Zehra Üçler’in konuşması
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

=================

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait? Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılarUzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar
İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudularİşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.