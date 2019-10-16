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Okulunu okudu, baba mesleğini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

 BARTIN’da, su ürünleri meslek yüksekokulu mezunu Murat Can (45) babasının kurduğu alabalık tesisinin başına geçti.

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’da, su ürünleri meslek yüksekokulu mezunu Murat Can (45) babasının kurduğu alabalık tesisinin başına geçti. Murat Can (45) tesisin restoranında yerli ve yabancı turistlere yılda 35 bin balık pişirdiğini belirterek, "Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğimi için çok mutluyum" dedi.

1994 yılında Ulus Kumluca Beldesi’ne bağlı Bağdatlı köyünde yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ramazan Can (65), köyde oturan kardeşi Selami Can ile birlikte ortak olarak alabalık çiftliği kurdu. 2 dönüm alanda 11 balık havuzu bulunan alabalık çiftliğinde zamanla restoran da kuruldu. Ramazan ve Selami Can kardeşlerin yanında çırak olarak çalışan Murat Can, 1997 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Murat Can, 10 yıl önce babası ve amcasından işleri devraldı. Hafta sonu Kumluca Beldesi’nin sınırları içerisinde yer alan Gezen ve Ardıç yaylarına gelen turistlerin uğrak yeri olan alabalık çiftliğinde 6 personel görev yapıyor. Kumluca Aksu Çayı Şelalesi’nden alınan su ile havuzları dolduran 3 çocuk babası Murat Can, yılda 35 bin alabalığı restoranda pişiriyor.

Alabalık tesisinin 25 yıl önce amcası Ramazan Can ve babası tarafından kurulduğunu söyleyen Murat Can, "Balıklarımızı biz 15-20 gram iken alıyoruz, burada doğal şartlarda büyütüyoruz. Ve yıllık 30-35 bin balık pişirip, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Gezen yaylasına gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Biz işimizi severek yapıyoruz. 25 yıldır alnımızın akıyla işimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğimi için çok mutluyum" dedi.

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