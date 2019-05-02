“Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesinde ödüller sahiplerini buldu

Isparta’da ortaokullar arasında düzenlenen “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesi tanıtımı ve sonrasında yapılan sınavda dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verildi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pilot okul olarak IYAŞ Selçuklu Ortaokulunda uygulandıktan sonra ile yayılması hedeflenen “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim” projesi tanıtılarak, yapılan sınav sonrası dereceye giren öğrenci ve okul ekipleri ödüllendirildi. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde toplantıya gelenler, projenin pilot olarak uygulandığı IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri tarafından sunulan proje sergisi gezdiler. Proje toplantısının sunumunu gerçekleştiren Türkçe öğretmenlerinden Sema Yıldırım, projeyi anlatacak olan öğretmenlerin yanı sıra yanında bulunan Kemal isimli öğrencinin hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Sunum sırasında projeyi yapmadan önce İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım’a götürdüklerinde “Proje iyi, güzel, hoş ama hocam bu çalışma 8/A sınıfındaki Kemal’e ne kazandıracak, ne değiştirecek?” sorusunu sorduğunu anımsatan Sema Yıldırım, “Biz burada terlememek adına, Kemal’i tutup buraya getirdik. O, kendisi proje sayesinde ne kazandığını sizlerle paylaşacak, umarız bizi mahcup etmez.” şeklinde konuştu.