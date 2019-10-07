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Okuma hızını 3 kat arttıracak kurs başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa’da on binlerce vatandaşa birçok branşta kurs veren Uğur Böceği Kültür Merkezinde yeni eğitim öğretim dönemi başladı.Belediye Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Uğur Böceği Kültür Merkezleri bu yıl eğitim çıtasını yükselterek hızlı okuma tekniklerinden ilk yardıma, çocuklar için İngilizce kurslarından karate kurslarına kadar çeşitli branşlarda eğitim verilecek.Merkezin yeni branşı olan “hızlı okuma teknikleri” kursu ile başlayan eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okuma hızı yüzde 300 artacak.

Okuma hızını 3 kat arttıracak kurs başladı

Mustafakemalpaşa’da on binlerce vatandaşa birçok branşta kurs veren Uğur Böceği Kültür Merkezinde yeni eğitim öğretim dönemi başladı.
Belediye Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Uğur Böceği Kültür Merkezleri bu yıl eğitim çıtasını yükselterek hızlı okuma tekniklerinden ilk yardıma, çocuklar için İngilizce kurslarından karate kurslarına kadar çeşitli branşlarda eğitim verilecek.
Merkezin yeni branşı olan “hızlı okuma teknikleri” kursu ile başlayan eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okuma hızı yüzde 300 artacak. Kursa katılan öğrenciler sınavlarda 35-40 dakika zaman kazanacak. Kurs ile öğrencilerin hızlı anlama, kavrama becerisi ile sınavlara hazırlanırken konulara daha iyi odaklanarak, anlama oranı ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedefleniyor.
İlçede ilk kez verilen bir kurs olma özelliğini de taşıyan hızlı okuma teknikleri kurslarında 7. sınıf öğrencilerine 45, 8. sınıf öğrencilerine ise 60 günlük dönemler halinde uzmanlar tarafından eğitim verilecek.
Öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hızlı okuma becerisinin doğuştan özel bir kabiliyet olmadığına işaret ederek, geliştirilebilir bir teknik bilgi olduğunu söyledi.
Eğitim kalitesini daha yüksek seviyeye çıkardıklarını ifade eden Başkan Kanar, “Mustafakemalpaşa’da ilk defa Uğur Böceği Kültür Merkezleri vasıtasıyla özellikle çocuk ve genç odaklı yeni branşlar açıldığını belirterek bu kurslarda bilgi ve becerilerini geliştirecekler” dedi.
Uğur Böceği Kültür Merkezinde bir yenilik daha yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla İngilizce kurslarımızı açtık ve anne babalar bu kurslara da yoğun ilgi gösterdi. Kurslar 14 Ekimde başlayacak” şeklinde konuştu.

Okuma hızını 3 kat arttıracak kurs başladı

Okuma hızını 3 kat arttıracak kurs başladı

Okuma hızını 3 kat arttıracak kurs başladı

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