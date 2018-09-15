"Okuma sorunu olan çocukların eğitimi bireyselleştirilmeli"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, okuma bozukluğu sorunlarından etkilenen her çocuğun ayrı ayrı değerlendirilerek, sonuçların belirlenmesi ve bireye uygun çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Yani, eğitim programlarının bireyselleştirilmesi, temel bir ilkedir. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının oluşturulması için kurulan ekipte, alan uzmanlarının yanı sıra öğretmenlerin ve ailelerin de yer alması gerekir." dedi. Türkiye Disleksili Çocuklar

Vakfı (DİSLEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Konrot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgül öğrenme bozukluğunun genel olarak sözlü ya da yazılı dilin kullanımıyla ilgili temel

psikolojik süreçlerin birinde veya birkaçında gözlenen bir bozukluk olduğunu anlatarak, dinleme, düşünme, akıl yürütme, konuşma, okuma, yazma,

heceleme ya da matematik hesaplamalarında ortaya

çıkan yetersizliklerle kendisini gösterdiğini söyledi.

Algısal yetersizlikler, beyin hasarı, minimal beyin

disfonksiyonu, disleksi gibi koşulların özgül öğrenme bozuklukları içerisinde yer aldığına işaret eden Konrot, bozukluğun öğrenme ile ilgili bir durum olduğunu fakat öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen işitme, görme ve hareket yetersizlikleri, zihinsel yetersizlik, duygusal rahatsızlık, çevresel, kültürel ve ekonomik koşullar bakımından dezavantajlı olmak gibi bazı durumların bu kapsamda ele alınmadığını, sadece tanılamada önemli bir ölçüt olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Konrot, özgül öğrenme güçlüklerinin temel özelliklerinin değerlendirilmesi, ölçülmesi, sorunların ortaya çıktığı yaşın belirlenmesi ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek koşulların söz konusu kişide olmadığının kanıtlanması ölçütlerinin yer alması gerektiğine dikkati çekti. Bozukluğun merkezi sinir sisteminin görev bozukluğuna bağlı özgül bir durum olduğuna ve tüm yaşlarda ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Konrot, "Gelişim basamaklarında gecikme, dürtüsellik, duygusal değişkenlik, genel koordinasyon eksikliği, dikkat bozukluğu, algısal-motor bozukluk, bellek ve düşünme bozuklukları, belirli akademik alanlarda sorunlar, konuşma ve konuşma seslerini öğrenmede bozukluk, merkezi

sinir sistemine yönelik işaretler ya da düzensizlikler özel öğrenme bozuklukları ile ilişkilendirilmektedir." diye konuştu.

- "Yazılı sözcük becerileri daha yavaş gelişir" Prof. Dr. Konrot, özgül öğrenme bozukluğunun değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan bir grup

bozukluğu kapsayan bir ifade olduğunu, disleksinin ise bu heterojen grup

içerisinde ayrı bir kümeyi oluşturduğunu aktardı. Disleksinin sosyokültürel

ve eğitim-öğretim olanakları ile zihinsel kapasite bakımından bir yetersizlik

olmamasına karşın, okuma becerilerinde ortaya çıkan bir sorun olduğunu söyleyen Konrot, okuma bozukluğu olan bireylerdeki sorunları şu şekilde sıraladı: "Disleksi sorunu olan bireyler, cümle bağlamı

dışındaki tek sözcükleri telaffuz etmede daha çok

zorlanırlar. Sözcükleri okuma becerileri zayıftır. Harfleme

becerisi sorunludur. Sesbilgisel işlemlerde aksaklıklar gözlenir. Sesbilgisel bozukluk, çözümlemeyi bloke eder ve bu da sözcüğün tanınması sürecini etkiler. Bu durum disleksik okuyucunun bir sözcüğün anlamını çağrıştırma becerilerini devreye sokamaz. Dilin

hece yapısını çözümlemede sorunlar gözlenebilir. Bu kişilerde yazılı sözcük becerileri, metin

anlama ve sözel akıl yürütme gibi diğer üst düzey becerilere göre daha yavaş

gelişir."

Ailede disleksi öyküsünün varlığının, bu sorunun kalıtsal özellikleri olduğu yönündeki görüşleri

güçlendirdiğini ifade eden Konrot, beynin

işleyişi ile ilgili bir sorun olması nedeniyle de nöro-fizyolojik bir problem olarak da görüldüğünü söyledi. - "Uygun bir eğitimle kaliteli yaşam sürebilirler" Konrot, gecikmiş konuşma, yeni sözcükleri öğrenmede

yavaş gelişim, sözcüklerin yapısında

karıştırmalar, birbirine benzer sözcükleri

karıştırma, harflerin, rakamların,

renklerin adlarını öğrenmede ya da hatırlamada zorluklar, çocuk tekerlemelerini

öğrenmede ve uyaklı oyunlarda güçlükler gibi olumsuzlukların okul öncesi risk faktörleri olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Konrot, çocuğun okula başladığında disleksi olasılığına yönelik belirtilerin daha açık olarak

gözlenmeye başlandığına işaret ederek, okul döneminde çocuklarda görülen belirtilere ilişkin şu bilgileri verdi: "Yaşına göre beklenenden

daha düşük seviyede okuma becerisi. Söylenenleri anlamada ve uygun sözcüğü bulmada

güçlük. Sıralamada problemler. Harfler ve sözcüklerdeki benzerlik ve farklılıkları ayırt etme zorluğu. Tanımadığı bir kelimenin

telaffuzunda sorun yaşama. Sözcükleri harf harf

söylemede zorluk çekme. Okuma veya yazmayı içeren

görevleri tamamlamanın uzun sürmesi. Okuma etkinliklerinden kaçma. Okul döneminde çocuk bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorsa disleksiden şüphelenebilirsiniz."

Disleksinin yaşam boyu süren bir durum olduğunu belirten Konrot, "Ancak, uygun bir eğitim ve destek ile birey disleksi sorununa rağmen yaşamını kaliteli bir biçimde sürdürmenin yolları

kazanabilir. Okuma becerilerinde de gelişmeler gösterebilir." dedi. - "Eğitim faaliyetlerini onlara uygun olarak düzenleyin" Öğretmenlerin yaşıtlarına göre okumada güçlük çeken

çocukları fark etme konusunda oldukça deneyimli olduğunun altını çizen Konrot, okumayla ilgili sorunla karşılaşan çocukların "tembel", "ilgisiz", "dikkatini öğrenmeye odaklamayan" gibi nitelemelerle tanımlanmaları nedeniyle gözden kaçırıldıklarını vurguladı. Prof. Dr. Konrot, öğretmenlerin okumayla ilgili sorunlarının

olduğunu düşündüğü çocukları uzmanlara yönlendirmelerinin çocuğun geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Disleksi

hakkında bilgi sahibi öğretmenler, okumada

sorunlarla karşılaşmalarına rağmen, uygun bir eğitim ve terapi ile başarılı olabilecek çocukların topluma kazandırılmasında

kilit bir role sahiptirler. Onların aileyi yönlendirmeleri, sınıf içerisinde ve

dışında özel düzenlemeler yaparak, eğitim-öğretim faaliyetlerini

onlara uygun bir şekilde ayarlamaları, çocukların eğitim ortamlarından daha

verimli olarak yararlanmalarına yardımcı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Özgül öğrenme bozukluğu ve disleksinin tanım olarak belirli

özellikleri kapsamasına rağmen her çocuğun bu sorunlardan farklı şekilde

etkilendiğini anlatan Konrot, "Bu nedenle, okuma sorunu olan her çocuğun ayrı ayrı değerlendirilerek, sonuçların

belirlenmesi ve her çocuğa uygun çözümlerin geliştirilmesi

gerekmektedir. Yani, eğitim programları bireyselleştirilmelidir. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının oluşturulması için kurulan ekipte, alan uzmanlarının yanı sıra öğretmenlerin ve

ailelerin de yer alması gerekir." dedi. - "Ödevlerinizi kısa yönergelerle, maddeler halinde verin" Prof. Dr. Konrot, sınıflarındaki disleksili öğrencilere yönelik uygulanması gereken eğitime ilişkin öğretmenlere şu önerilerde bulundu: "Okuma güçlüğü olan öğrencilere verilen dokümanlar

olabildiğince sade olmalıdır. Tüm materyaller, açık bir

düzen içerisinde sunulmalı, kısa cümleler kullanılmalı. Cümleleri veya alışılmamış kelimeleri örnekleyen görüntüler yararlıdır. Okuma materyallerinde kullanılan harf karakterlerinin

biçimleri, büyüklükleri ve zemin rengi ile ilgili

düzenlemeler de disleksik öğrencilerin okumalarını kolaylaştıracaktır. Metni sese dönüştüren yazılımlarla, bilgisayar ile desteklenen okuma

etkinlikleri oluşturulabilir. Onlardan daha az yazılı ödev isteyin. Çünkü, disleksi sorunu olan çocuklarda okuma ile birlikte yazma ve yazılı ifade alanı da etkilenecektir. Ödevlerinizi kısa yönergelerle ve maddeler halinde 'şunu yap', 'sonra bunu yap' şeklinde sıralı olarak düzenleyin, defterine yapıştırarak verin."