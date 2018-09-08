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Okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı 5 kat fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Merve DUNDAR

Merve DUNDAR

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11 aylık siroz hastası bebeğe yaşam hediyesi verdi11 aylık siroz hastası bebeğe yaşam hediyesi verdi
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