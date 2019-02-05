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Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır rekor kırdı.

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır rekor kırdı. Kent genelinde açılan kurslarla okuma yazma bilmeyen 115 bin 345 kişiden 89 bin 220’si okuryazar oldu.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kurslarını başları ile tamamlayan okuryazar vatandaşların sertifika dağıtım törenine katıldı. Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra eşi Ayşe Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Burada okuma yazma sınıfını gezen Vali Güzeloğlu, kursa gelen vatandaşlarla sohbet ederek öğrendiklerini yazmalarını istedi. Daha sonra konferans salonuna geçen Vali Güzeloğlu, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Tüm kursiyerlere kurslara katılıp Diyarbakır’ı birinci sıraya taşıdıkları için teşekkür eden Vali Güzeloğlu, “Bu kampanya kadına değer veren kadının önünü açan hayatın her alanında kadının değerini hissettirerek onun önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın özellikle ilgisi ve himayesi ile başladı. Biz biliyoruz ki hayatın her alanında özellikle hanımefendilerin önünü açarak, eğitimden başlayarak engelleri kaldırmak temel vazifemiz, amacımız ve gayemiz. Bugün yüz bine yaklaşan kursiyerimizin yüzde 90’ı kadınlarımızdan oluşuyor. Biz ülkenin her bir köşesinde her bir insanımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak, onları mutlu etmek, bilgi ve becerileri ile değer katmalarını sağlamak noktasında bir çaba içerisindeyiz. Velilere içtenlikle teşekkür ediyorum, bizim çağrımıza içtenlikle cevap verdiler meseleye sahip çıktılar, evlatlarının geleceğini, terör örgütlerinin istediği ve ülkenin geleceğini yok etmek isteyenlerin beklediği gibi değil her bir evladını yetiştirerek bu ülkeye hayırlı bir evlat yapmak gelişmiş ve kalkınan bir ülkeye, Diyarbakır’a katkı sunmak anlamında bir tavır sergilediler” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.
Diyarbakır’da okuma yazma seferberliği sonrası 77 bin 643 kadın ve 11 bin 577 erkek kurslara başvurarak okuma yazma öğrendi.

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

Okuma yazma seferberliğinde Diyarbakır birinci sırada

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