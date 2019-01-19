Okuma yazma seferberliğinde karne heyecanı

Kursun en yaşlı öğrencisi 71 yaşındaki Döndü Boran ise okul çağında kardeşine bakma sorumluluğu verildiği için okula gidemediğini söyledi.

Bu yıl da 44 eğitim kurumunda 350 kişinin okuma yazma kursuna devam ettiğini anlatan Yaşar, ilde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar seferberliği sürdüreceklerini belirtti.

ÇORUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında okur yazar olan vatandaşlar, ilk karnelerini aldı.

Büyüttüğü kardeşinden kendi adına yurt dışındaki diğer kardeşine mektup yazmasını istediğini ama yazmadığını dile getiren Boran, "İçimde ukde kaldı. O gün, bir gün ne olursa olsun okumayı öğreneceğime kendi kendime söz verdim. 65 yıllık hayalim gerçek oldu." dedi.

Seferberlik sayesinde okuma yazmayı öğrendikten sonra ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Boran, "Artık eve gelen faturaları okuyabiliyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan razı olsun." ifadesini kullandı.

- "İnternetten yemek tariflerini araştırıyorum"

İlkokul öğrencisi kızıyla aynı okulda okuma yazma öğrenen 39 yaşındaki Birsen Aytekin de hayatında önemli değişim olduğunu vurgulayarak, "Küçüklüğümde Diyarbakır'daki köyümüzde okul yoktu, okuyamadım. Benden sonra okul yapıldı, bir kardeşim öğretmen, diğeri polis oldu. Artık ben de okumayı biliyorum. İnternetten yemek tariflerini araştırıyorum. Birbirinden farklı yemekler öğreniyorum. Hatta matematik de biliyorum." diye konuştu.