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Okuma-yazmadan önce kodlama öğrenmeye başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

AĞRI'da 'Kodlama ve Robotik' projesi kapsamında okul öncesi eğitim gören anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA)-AĞRI'da 'Kodlama ve Robotik' projesi kapsamında okul öncesi eğitim gören anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Henüz okuma-yazmayı bile öğrenemeyen öğrenciler, robot teknolojisiyle tanıştı. Ağrı'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 'KodlaAğrı' projesine ana okulları da dahil edildi. Kodlama eğitimi ilk olarak Kardelen Anaokulu'nda başladı. Robotik kodlama alanında eğitim alan minikler, harfleri tanımadan önce robotik kodlama öğrenmeye başladı. Bir yandan kodlama eğitimi gören ana okulu öğrencileri bir taraftan da robotik ekipmanlarla elektronik ve mekanik konularıyla tanıştı. KodlaAğrı projesiyle kodlama robotik dersi alan öğrenci sayısının 65 bin 900'e ulaştığını belirten Vali Süleyman Elban, "165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Hedefimiz 2019-2020 eğitim yılı sonunda bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamını bu eğitimle buluşturmak" dedi.

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