Okuma yazmadan önce kodlama öğretecekler

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek. Böylece batıdaki birçok gelişmiş toplumdan çok daha önde olacağız." dedi.

Ağrı Valiliği tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde hayata geçirilen "Kodla Ağrı" projesi kapsamında, ilköğretim ve liselerdeki yaklaşık 53 bin öğrenciye kodlama ve robotik eğitim verildi. İl genelindeki tüm okullarda uygulanan projeyi bir adım daha ileri taşıyan Valilik, anaokulları ve okulların ana sınıflarında eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciyi de projeye dahil etti.

Bu kapsamda ildeki okullarda okul öncesi öğretmenleri kodlama eğitimine tabi tutan Valilik, bu yolla ana sınıfı öğrencilerine de kodlama ve robotik eğitimleri verecek.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda okul öncesi öğretmenlerin eğitim programına katılan Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, projenin kent için önemine değindi. Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek. Böylece batıdaki birçok gelişmiş toplumdan çok daha önde olacağız. Çünkü bu sadece il veya ülke olarak bizim hayalimiz değil, Avrupa ve Amerika'daki birçok gelişmiş ülkenin de en küçük yaştan itibaren tüm çocuklarını ve gençliğini kodlama ile ilgili okur yazar yapma hedefi var." diye konuştu.