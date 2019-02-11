İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, kitap ve süreli yayınların satışında yayıncılara getirilen KDV istisnasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Kanunun yeniden düzenlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi konusunda destek olacaklarını söylediler. Toplantı çok olumlu geçti, dar kalmış kısımları genişletmek için yeni bir çalışma yapılacak ve okur kitaba yüzde 8 daha ucuz ulaşacak." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen vergi yasalarıyla ilgili torba kanun uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) sıfırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuşmada kitap dergi ve gazetelerde KDV'nin sıfıra düşürülmesi uygulamasının yayıncıları ve satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğinin müjdesini verdi.