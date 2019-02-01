Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Geçen yıl bugün başlattığımız Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı” dedi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, geçen yıl bugün başlatılan Okur Yazarlık Seferberliği’nin ilk yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını kaydederek, “Tarlasından, fabrikasından çıkıp, geçmişteki imkansızlıkları telafi ederek okuma-yazma öğrenen tüm kursiyerleri ve @tcmeb’in emektar öğretmenlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, başka bir sosyal medya hesabında ise, “Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz’ diye güzel bir söz var. Biz o fitili #OkurYazarlıkSeferberliğiyle yaktık, bir yılda 800 bin vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz yüzde 100 okur yazar toplum olmak” paylaşımını yaptı.
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