Okurken gelir elde ediyorlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 ayda yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık mobilya üretti.

Lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, ildeki okulların yanı sıra bölge illerde anlaştıkları kurumlara sıra, masa ve dolap ile vatandaşlar için mobilya üretiyor.

Okul, bu satışlar sayesinde 8 ayda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ciroya ulaştı. Bu sayede öğrencilere aylık 600 lira ödeyen lise, öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle öğrencilerini mesleğe hazırlıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yavuz Yeşilkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 1945 yılından beri hizmet verdiğini söyledi.

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilkaya, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği neticesinde ildeki tüm okulların sıra, masa, dolap ve sehpa ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Öğrencilerin bu sayede hem teorik hem de uygulamada kendilerini iyi yetiştirme fırsatına kavuştuğunu aktaran Yeşilkaya, şöyle konuştu: