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Okuroğlu, İYİ Parti’den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 15:42 | Son Güncelleme

İzmir’de, İYİ Parti Tire eski İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden e-devlet üzerinden istifa etti.İzmir’de, Tire İYİ Parti’de 1,5 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulunan eski başkan Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti.

Okuroğlu, İYİ Parti’den istifa etti

İzmir’de, İYİ Parti Tire eski İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden e-devlet üzerinden istifa etti.
İzmir’de, Tire İYİ Parti’de 1,5 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulunan eski başkan Hayati Okuroğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. Okuroğlu istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirdi.
İstifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Okuroğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.
Okuroğlu, İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı döneminde bir genel ve bir yerel olmak üzere iki seçime girmişti.

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