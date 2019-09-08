HABER

"Okuryazarlık Seferberliği"nde 900 binin üzerinde kişiye ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 95 bine yakın kursta 917 bin 395 kişi eğitim aldı - Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 769 bin 928 vatandaşın eli ilk kez kalem tuttu - Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 775 bin 174 kişi ile kadınlar gösterdi - Kurslara 65 yaş üstünde katılan 110 bin 282 vatandaş okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadı - Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek

SELMA KASAP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 95 bine yakın kursta 917 bin 395 kişi eğitim aldı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.

Bu kapsamda 1 Ocak 2018-6 Eylül 2019 tarihleri arasında 94 bin 781 yoğunlaştırılmış okuma yazma kursu, 2'nci kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplamda 917 bin 395 kişi eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 769 bin 928 vatandaşın ilk kez eli kalem tuttu.

Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 775 bin 174 kişi ile kadınlar gösterdi. Kurslara 65 yaş üstünde katılan 110 bin 282 (toplam kursiyerlerin yüzde 12'si) vatandaş okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.

Okuma yazma bilen ancak ilkokulu bitirmemiş 146 bin 467 vatandaş, 2'nci kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavına katıldı.

- Mobil uygulamalarla kursiyerlere destek

Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu.

Öte yandan çekimi yapılan ders videoları, EBA'da yayımlanmaya başladı.

Seferberlik kapsamında 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 431 bin 710 eğitim materyalinin basımı ve dağıtımı yapıldı.

- 300 binin üzerinde yabancı uyruklu Türkçe öğrendi

Bir süredir Türkiye'de bulunan ve Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı.

2014-2019 yılları arasında 6-12, 13-17 yaş gruplarına ve yetişkinlere yönelik olarak A1, A2 ve B1 seviyelerinde Yabancılara Türkçe Öğretimi kursları açıldı. Bu kurslarla 301 bin 456 kişiye ulaşıldı ve Türkçe eğitimi verildi.

Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Tahtalı'da yamaç paraşütü keyfiTahtalı'da yamaç paraşütü keyfi
Köye saray gibi otelKöye saray gibi otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı Okuryazarlık Seferberliği

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.