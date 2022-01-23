Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri...

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Yunus Emre Özden Survivor kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Ayrıca sürgün adasına, dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından Mert Öcal gitti. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyaya da yansıdı. İşte birbirinden komik, yaratıcı Survivor All Star 2022 tweetleri!
Survivor bu yıl gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılar ile ekranlarda yerini alıyor. Yarışmacılar performansı ve ilişkileriyle gündeme geldiği kadar sosyal medyada zaman zaman espiri konusu da oluyor. İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!
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