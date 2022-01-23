Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri...

Survivor bu yıl gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılar ile ekranlarda yerini alıyor. Yarışmacılar performansı ve ilişkileriyle gündeme geldiği kadar sosyal medyada zaman zaman espiri konusu da oluyor. İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

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