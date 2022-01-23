MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri...

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri...

23.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Yunus Emre Özden Survivor kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Ayrıca sürgün adasına, dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından Mert Öcal gitti. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyaya da yansıdı. İşte birbirinden komik, yaratıcı Survivor All Star 2022 tweetleri!

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri...

Survivor bu yıl gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılar ile ekranlarda yerini alıyor. Yarışmacılar performansı ve ilişkileriyle gündeme geldiği kadar sosyal medyada zaman zaman espiri konusu da oluyor. İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

1)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

2)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

3)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

4)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

5)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

6)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

7)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

8)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

9)

Okuyanları kahkahaya boğdu! İşte en komik ve yaratıcı Survivor tweetleri!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründüBaşak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! "'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum"

Peş peşe kaza haberleri! Ölü ve yaralılar var

Peş peşe kaza haberleri! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı!

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Bitcoin sert çakıldı! Yükseliş için tarih verildi

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.