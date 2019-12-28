HABER
  4. Öküz saldırısında ağır yaralanan kadın, 15 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Öküz saldırısında ağır yaralanan kadın, 15 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, 15 ay önce öküz saldırısı sonucunda ağır yaralanan Gülsüm Köse (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öküz saldırısında ağır yaralanan kadın, 15 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, 15 ay önce öküz saldırısı sonucunda ağır yaralanan Gülsüm Köse (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 28 Eylül 2018 tarihinde Aksu ilçesi Koçular köyünde meydana geldi. Gülsüm Köse, yolda yürürken arkadan gelen öküzün saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Köse, önce Eğirdir'e, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gülsüm Köse'nin boynunda 2 kırık, belinde kırık, göğüs kafesinde kırık, kalça kemiğinde kırık olduğu ve başında da 20 santimlik yara olduğu belirlendi. Akciğerinde de ödem tespit edilen talihsiz kadın, solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Burada yapılan tedavisinin ardından bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen Köse, kalbi durması sonucu dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köse’nin cenazesi bugün memleketinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1)Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü (1)
GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Hazırlıklar tamam! Taksim ışıl ışıl

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edildiler

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Murat İde’ye saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.